L’agent de Nikola Iliev dit qu’il a choisi l’Inter en dépit du PSG

Le tout jeune milieu offensif bulgare Nikola Iliev (15 ans) évoluant avec les U19 du Botev Plovdiv va rejoindre la formation de l’Inter. L’information publiée en Bulgarie est confirmée par son agent Kaloyan Ivanov à FcInterNews.

“Iliev est le talent le plus pur de tout le football bulgare. Nous parlons d’un joueur fantastique, grand, fort, puissant et en même temps très habile. Une combinaison rare de nos jours. Nous avons déjà tout convenu avec l’Inter, explique l’agent au média transalpin. Le PSG, Manchester United, l’Ajax et d’autres grands clubs étaient très intéressés par lui. Mais nous avons choisi les Nerazzurri parce que nous pensons que l’Inter a le meilleur projet pour Nikola. Nous nous sommes mis d’accord avant la pandémie et nous allons tout formaliser après.”