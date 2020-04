Larqué : “S’il veut terminer sur une bonne note son extraordinaire carrière, il ne faut pas que Cavani reste au PSG”

C’est l’un des noms qui revient régulièrement dans l’actualité mercato du PSG. En fin de contrat le 30 juin – où plus certainement quand les compétitions pourront se terminer – Edinson Cavani ne sait pas encore sous quel maillot il jouera la saison prochaine. Pour Jean-Michel Larqué, El Matador n’a aucune raison de rester chez les Rouge & Bleu.

“Cavani, il est libre. Il est attaquant de pointe. Avec lui, il n’y a aucun problème dans le vestiaire. On n’est que le 24 avril mais Cavani, des offres il va en avoir à la pelle, assure Larqué dans Rothen Régal sur RMC. S’il veut terminer sur une bonne note son extraordinaire carrière, il ne faut pas qu’il reste au PSG. Là où il ira, il marquera des buts.“

Jean-Michel Larqué évoque également le dossier Mauro Icardi et estime que le PSG pourrait trouver mieux et moins cher que l’Argentin (27 ans). “65 millions pour Icardi ? À ce tarif-là, ils trouveront mieux et plus jeune. Pour moi ce n’est pas cadeaux. Et je suis sûr qu’à ce tarif-là, ils vont trouver meilleur, plus jeune et plus fiable.“