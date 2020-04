Lavezzi finance 7500 sacs de nourriture pour sa ville natale

Jeune retraité après plusieurs saisons en Chine, l’ex attaquant du PSG Ezequiel “Pocho” Lavezzi (34 ans) a fait un don de cinq millions de pesos (soit 70.037€) de nourriture aux personnes de sa petite ville natale, Villa Gobernador Gálvez. Un geste rapporté par le quotidien argentin Olé qui doit permettre de soulager un peu les plus touchés par la crise économique liée au Covid-19. Le don consiste en 7500 sacs de nourriture, comprenant de l’huile, des nouilles, du riz, des biscuits, du lait en poudre, du sucre, de la purée de tomates, que la municipalité de Villa Gobernador Gálvez sera chargée de distribuer le week-end prochain.

“Mercredi, Ezequiel m’a appelé et m’a dit qu’il voulait donner un coup de main aux gens du quartier et donner cinq millions”, explique Diego Lavezzi, président du Coronel Aguirre Club, et qui gère les affaires de l’ancien attaquant du PSG. “Il était 3 heures du matin et je ne pouvais plus dormir ensuite. Le lendemain, j’ai parlé avec Lucio Di Santo, le supermarché Micropack et le maire, parce que nous ne voulons pas que ce don d’Ezequiel soit utilisé politiquement. Nous rendons cela public parce que nous ne voulons pas que cela soit utilisé politiquement.” Pocho Lavezzi avait été informé des difficultés rencontrées par certains dans sa ville de 75.000 habitants. Il a donc souhaité agir tout en évitant une récupération.