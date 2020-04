Layvin Kurzawa dans le viseur du FC Séville (Canal +)

Layvin Kurzawa est en fin de contrat le 30 juin avec le PSG. Une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour et un départ libre des Rouge & Bleu est la possibilité la plus probable dans ce dossier. Hier, Sport indiquait que le latéral gauche (27 ans) avait été proposé au FC Barcelone, une piste qui ne déplairait d’ailleurs pas aux Catalans. Mais le Barça ne serait pas le seul club espagnol sur l’ancien Monégasque, le FC Séville s’intéresserait également à lui selon les informations de Canal +. Monchi, le directeur sportif du club andalou serait à la recherche d’un latéral gauche et le fait que Layvin Kurzawa soit libre de tout contrat est un grand plus.