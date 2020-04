Le bureau de la LFP a choisi le classement de la 28e journée avec un quotient, le PSG champion

Ce jeudi, le bureau de la LFP s’est réuni pour évoquer la bonne manière de clore la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2. Et selon les informations de plusieurs médias français, ce dernier a décidé “un arrêt des classements à la 28e journée avec un quotient“. Dans ce cas, le PSG est bien évidemment sacré champion de France, Marseille et Rennes terminent deuxième et troisième. Comme le rapporte Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne les deux finales de Coupes que le PSG doit encore disputer (contre Lyon et Saint-Etienne). Les billets pour la prochaine saison d’Europa League ne sont donc pas encore attribués. “La décision devrait être entérinée par le conseil d’administration de la LFP cet après-midi avant une assemblée générale de la LFP début mai“, indique de son côté Mohamed Bouhafsi. Ces décisions ne sont pas encore officielles mais l’attente ne devrait plus être très longue. Une chose est sûre, cette décision va très certainement faire grincer quelques dents.