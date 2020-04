Le Championnat belge décide d’annuler le reste de la saison

La Jupiler Pro League tire le rideau. Si les championnats dit majeurs veulent absolument aller au bout des compétitions, la ligue belge décide elle d’annuler le reste de la saison en raison de la pandémie de Covid-19. La décision sera normalement entérinée le 15 avril. Le classement après 29 journées de saison régulière deviendra alors définitif. En conséquence le Club Bruges est le champion de Belgique 2019/2020.

“Le Conseil d’Administration a formulé un avis unanime à l’Assemblée Générale afin de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d’accepter le classement actuel de la Jupiler Pro League comme classement final”, lit-on dans le communiqué publié par la Ligue du pays. Avec cet arrêt net, de nombreuses modalités et solutions sont désormais à trouver en Belgique, ce que ce soit en termes sportifs (descentes, relégations…) et financiers.

L’annulation des journées à disputer n’est aujourd’hui pas une option en France. Le championnat pourra s’étirer jusqu’au 3 août, la date butoir fixée hier par l’UEFA. Le PSG est large leader de la Ligue 1, double finaliste dans les coupes nationales, et qualifié pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. Bref, on a envie de voir la suite ! Elles se compose de onze matches de Championnat (dont le Classico à Marseille) puisque le PSG a un match en retard en plus à jouer, à Strasbourg. Il y aura les deux finale au Stade de France. Et bien sûr de la Ligue des champions, alors que la moitié des huitièmes de finale sont encore à jouer. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).