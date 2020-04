Le comex de l’UEFA ne devrait pas statuer jeudi sur le redémarrage de la saison

Le 21 puis le 23 avril, l’UEFA a deux réunions programmées la semaine prochaine. La première avec les 55 secrétaires généraux des fédérations, la seconde est une réunion du comité exécutif (comex) dont Nasser al-Khelaïfi est membre au nom de l’ECA. Le comex de l’UEFA “ne devrait finalement pas statuer sur les conditions de redémarrage de la saison”, rapporte lequipe.fr car il existe encore trop d’incertitudes dans ce contexte de pandémie mondiale. A ce jour, le scénario le plus probable, c’est que la priorité soit donnée aux ligues nationales et que les coupes d’Europe concluent une saison des plus atypiques. Cela avec un “format raccourci, aux environs du 10 août.” Sans décision tranchée, l’option d’une simultanéité championnats/coupes européennes reste vivante. Il faudra donc encore être patient.