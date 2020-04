Le Corriere dello Sport affirme que le PSG a décidé de lever l’option d’achat pour Icardi

Depuis des jours le Corriere dello Sport s’agite avec Mauro Icardi… L’attaquant prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat de 70M€ ne voulait plus rester au PSG et l’avait fait savoir au club francilien qui doutait de lui, puis il était question d’une signature à la Juventus, puis à Milan, et maintenant le PSG lève l’option…

Dans le (peu fiable) journal sportif romain, chacun peut désormais lire qu’après une longue réflexion le PSG a choisi de recruter Mauro Icardi et de verser 70M€ aux Nerazzurri. D’autant plus que si Thomas Tuchel et Leonardo n’étaient pas sur la même ligne concernant l’attaquant argentin en tant que successeur d’Edinson Cavani, l’entraîneur allemand pourrait ne plus être sur le banc la saison prochaine, explique le Corriere dello Sport. Le seul doute désormais concerne son épouse-manager Wanda Nara, qui n’a jamais caché qu’elle préférerait l’avoir en Italie, en famille. Mauro Icardi est actuellement confiné dans sa résidence à proximité du Lac de Côme avec sa famille justement.