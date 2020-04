Le Corriere dello Sport “donne les prix” de Koulibaly et Allan

Pas de matches mais des rumeurs en termes de mercato, le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a transformé ce mois d’avril souvent synonyme de moneytime sportif. Du côté de Naples on parle régulièrement de deux cadres qui pourraient quitter le sud de l’Italie : le défenseur central franco-sénégalais Kalidou Koulibaly (28 ans) sous contrat jusqu’en 2023 et le milieu de terrain brésilien Allan (29 ans), lui aussi lié contractuellement jusqu’en 2023. Deux joueurs qui ont été sur les tablettes du PSG et désireux de jouer au Parc des Princes.

Le Corriere dello Sport pense que Kalidou Koulibaly (qui intéresserait Manchester United et le PSG) comme Allan (convoité par Everton) sont toujours potentiellement sur le départ cet été. Et le journal transalpin donne des prix. Ainsi, le président napolitain Aurelio De Laurentiis voudrait pas moins de 160 millions d’euros pour ses deux joueurs. Si le défenseur a une clause libératoire de 150M€, il est estimé à 100M€ à Naples. Quant à Allan c’est 60M€. Compte tenu de la situation économique certains diront après cette lecture :“Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d’alu!”