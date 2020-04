Le Corriere dello Sport entretient la rumeur

La vérité est souvent moins vendeuse que les affabulations. Hier Alessandro Grandesso, journaliste sportif italien installé à Paris, a apporté un vrai éclairage (lire ici) sur la situation de Mauro Icardi dans la Gazzetta dello Sport. A savoir qu’il n’y avait rien de neuf le concernant puisque le PSG comme le clan du joueur se poseront plus tard la question d’une union durable. D’autant plu que la saison est partie pour être très longue et le marché des transfert estival décalé. Actuellement, l’Argentin est en famille en Italie, “mais seulement pour passer le confinement dans sa villa sur le lac de Côme. A la reprise de la saison, toutes les perspectives seront alors analysées.” Tout le reste n’est aujourd’hui que théories… expliquait bien Grandesso.

Les théories, le Corriere dello Sport aime leur donne une réalité en affirmant que l’été dernier Mauro Icardi a rejoint le PSG en traînant les pieds et qu’aujourd’hui il est lassé. D’autant plus qu’il est loin de sa famille et rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants pensée par Thomas Tuchel. En conséquence, il n’est pas du tout question d’une levée de son option d’achat de 70M€, ce qui ferait pourtant l’affaire des caisses de l’Inter Milan, commente le journal sportif romain. Si Mauro Icardi décidait de rejouer en Italie, il n’y a qu’une destination possible : la Juventus, constate le Corriere dello Sport. Ce qui pourrait impliquer à terme une opération avec Paulo Dybala. Mais que tout cela semble bien loin puisqu’on ne connait même pas les dates du prochain mercato…