Le coup de gueule de Dugarry sur les propositions des présidents de Ligue 1 pour clôturer la saison

Hier, le Premier ministre – Edouard Philippe – et le président de la FFF – Noël Le Graet – ont tiré le rideau de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Mais depuis cette annonce, plusieurs présidents de clubs de L1, Jean Michel Aulas et Gérard Lopez en tête, vont de leurs propositions – souvent pour leurs intérêts personnels – pour valoriser la bonne manière de clôturer la saison. Des déclarations qui n’ont pas du tout plus à Christophe Dugarry.

“Sincèrement le football se marche sur la tête et ses dirigeants aussi. Ça en devient pathétique. Les gens ont d’autres soucis que d’entendre ces bêtises, s’offusque l’ancien attaquant dans Team Duga sur RMC. Mais qu’est-ce qu’ils n’ont pas compris au discours du Premier ministre ? Même si je pense que son annonce d’arrêter les championnats a été un peu prématurée. Qu’est-ce qu’ils n’ont pas compris ? C’est terminé. Point à la ligne. Chaque fois qu’il y en a un qui a une idée c’est favorable à son club. […] C’est ridicule, c’est pathétique, ça fait mal au football.“