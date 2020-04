Le FIFA prend des mesures pour les contrats et le mercato

Prévoir, anticiper le meilleur contexte possible pour l’après crise sanitaire liée au Covid-19, tel est l’objectif commun des instances de football. La plus importante d’entre elles avance sur le thème. Le Daily Mail a eu accès à un document confidentiel de la FIFA. Celui-ci contient une série de mesures qui ont été “adoptées à l’unanimité”. La FIFA souhaitant un “niveau nécessaire de coopération et de respect” des associations membres.

Un des principes directeurs : les contrats qui expirent à la fin de la saison doivent être prolongés jusqu’à au nouveau terme de la saison. Les nouveaux contrats doivent débuter aux nouvelles dates de la saison 2020/2021 (la priorité doit être donnée à l’ancien club).

Dans le cas où des clubs n’auraient pas les moyens de payer des joueurs, la FIFA encourage les différentes parties à travailler ensemble afin d’établir des “conventions collectives au niveau des clubs ou des ligues”. Lorsque des accords ne peuvent être conclus, la Chambre de règlement des différends de la FIFA ou la Commission du statut des joueurs (qui met en place et contrôle le respect des dispositions) examinera la situation économique du club, le montant d’argent dû, si la décision du club s’applique à l’ensemble de l’équipe ou à des employés spécifiques, et si le club avait agi de bonne foi dans ses négociations. Alternativement, la FIFA autorisera la suspension de contrats pendant la suspension du football.

En ce qui concerne les fenêtres de transfert, toutes les demandes de nouvelles dates de mercato doivent être approuvées et respecter la limite de 16 semaines prévue par les lois en vigueur. Les joueurs dont le contrat aurait été résilié à cause de l’épidémie de coronavirus seront autorisés à signer pour de nouveaux clubs, que le mercato soit ouvert ou fermé. La FIFA reconnait donc la crise de Covid-19 comme un “cas de force majeure”.