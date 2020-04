Le frère et agent de Cavani : “Honnêtement, tout peut arriver”

En ces jours de confinement et de crise sanitaire liée au Covid-19, les rumeurs mercatesques se multiplient. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin, ou un peu plus tard en cas d’avenant, Edinson Cavani (33 ans) sera une pièce de choix sur le marché. Ainsi, ce matin, on pouvait lire dans Tuttosport, que le SSC Napoli était prêt à offrir au Matador trois ans de contrat à 7 millions net par saison plus 7 autres millions au moment de la signature. De quoi exciter le peuple napolitain, avant une petite douche froide venue du frère et agent d’Edinson Cavani.

“Honnêtement, tout peut arriver parce que de nombreux clubs s’intéressent à Edinson. Naples ? Pour le moment, il n’y a eu aucun contact avec eux”, a expliqué Walter Guglielmone à CalcioNapoli1926.it. “Un avenir en Amérique du Sud ? Tout peut arriver, au Brésil il y a des intérêts de Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre en plus de Boca Juniors en Argentine”.