Le Graët : “On a intérêt à jouer la finale de la Coupe de France tout début août”

Actif médiatiquement depuis les annonces d’Edouard Philippe devant la représentation nationale en termes de déconfinement, Noël Le Graët, le président de la FFF, a rapidement expliqué que pour la Ligue 1, la Ligue 2, le National, et la D1 féminine, la saison était finie et qu’il fallait prendre les derniers classements en référence. Restent les finales des coupes nationales, dont celle gérée par la Fédération Française de Football : la Coupe de France.

“On a intérêt à la jouer tout début août, sinon elle n’est pas jouable, car l’UEFA voudra les qualifiés français en Coupe d’Europe le plus rapidement possible”, explique le patron du football français à L’Equipe. “Si nous ne pouvons pas démarrer à huis clos au mois d’août, le calendrier va être extrêmement difficile. Je souhaite vivement que cela soit possible. Si on ne pouvait démarrer qu’au mois de septembre, on serait dans l’embarras. La réactions de l’UEFA ? Ils regrettent vivement et nous ont demandé si on pouvait jouer à huis clos en août…”