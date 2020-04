Le Graët veut redémarrer avec la finale de la Coupe de France puis celle de la Ligue

Deux finales de coupes nationales pour reprise ? Le PSG pourrait retrouver d’une drôle de manière la compétition après des semaines de suspension liées au confinement puis à la réathlétisation, face à l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la finale de la Coupe de France, puis face à l‘Olympique Lyonnais, en finale de la Coupe de la Ligue. C’est en tout cas le souhait de Noël Le Graët, tel que rapporté par lequipe.fr, et exprimé ce vendredi matin lors de la réunion du bureau de la Ligue. Un entretien en visioconférence de quatre heures. Une alternative qui laisserait un peu plus de temps de préparation aux autres acteurs de la Ligue 1.

“J’ai dit qu’il fallait se mettre en ordre de marche pour reprendre la saison et essayer d’aller au bout, même si rien ne pourra se faire sans les ministères. C’est la priorité qui a été rappelée, jeudi par le comité exécutif de l’UEFA. La volonté de la Ligue est de redémarrer, commente le président de la FFF. On va peut-être modifier un peu le calendrier. J’ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France. On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue trois jours après. Comme ça les deux Coupes auraient lieu (à huis clos) avant le début du Championnat. On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n’a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c’est oui.”