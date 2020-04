Le gros coup de gueule de Wanda Nara au sujet de l’avenir d’Icardi

Lors de cette période de confinement, les sujets qui animent les journées des supporters de football sont les informations mercato. Et en ce qui concerne le PSG, c’est le nom de Mauro Icardi qui revient souvent (sans oublier Neymar). Dans un live sur Instagram, Wanda Nara – femme et agent de l’attaquant – a été interrogée sur l’avenir de son mari. Et cette dernière a poussé un gros coup de gueule à ce sujet. “Mauro va ici, puis Mauro va là-bas… Plus de questions sur le football à propos d’Icardi. Mauro a un compte Instagram, vous pouvez lui poser directement des questions sur son avenir. Tant de questions à propos d’Icardi, Mamma Mia“, s’est emportée Wanda Nara. Vivement le retour du football, quand la crise sanitaire le permettra évidemment, afin que l’actualité footballistique ne tourne pas sur les mêmes sujets.