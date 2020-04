Le ministère des Sports ne ferme pas la porte à des matches à huis clos en août

Alors que le Premier Ministre – Édouard Philippe – avait annoncé devant l’Assemblée Générale qu’il “n’y aura pas de manifestation sportive avant septembre” et que la saison 2019-2020 de football ne pourra pas reprendre, le ministère des Sports a tenu un discours différent précisant qu’il ne fermait pas la porte à une reprise des matches à huis clos au mois d’août, dans des propos accordés à l’AFP. “Avant fin juillet, il ne peut pas y avoir de compétition, même à huis clos (…) Mais à ce stade et sous réserve d’une évolution défavorable de la situation sanitaire, les ligues peuvent envisager de terminer leur saison au mois d’août, ou en septembre, à elles de décider.”

Le ministère a également rappelé que les “rassemblements de plus de 5.000 personnes seront interdits jusqu’en septembre.” Concernant l’organisation des finales de Coupe de la Ligue et Coupe de France, “le ministère n’a pas non plus fermé la porte à cette hypothèse”, précise l’AFP. Enfin, selon une estimation du ministère des Sports, les pertes pour le football professionnel français (Ligue 1 et Ligue 2) s’élèveraient à 1,16 milliard d’euros.