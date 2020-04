Le Mundo Deportivo met des Français du Barça dans la balance contre Neymar

Comme l’a confié l’ancien dirigeant du FC Barcelone, Emili Rousaud, à L’Equipe, le club azulgrana réfléchit aux moyens de faire revenir Neymar Jr, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG.

Et comme le journal sportif Mundo Deportivo s’est mis en tête que le PSG voulait “franciser” son équipe, il croit qu’en mettant Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo dans la balance l’affaire pourra se réaliser avec du troc. Pour (le blessé permanent) Ousmane Dembélé ce serait l’occasion de retrouver Kylian Mbappé, Thomas Tuchel, et du temps de jeu dans la perspective de l’Euro 2021, argumente le quotidien catalan. De toute manière, sans troc, recruter Neymar sera “très difficile” voire “impossible” pour le FC Barcelone, souligne le Mundo Deportivo, qui ne met pas Antoine Griezmann dans la balance. Car la crise économique provoquée par la crise sanitaire frappe aussi de plein fouet le club catalan.

Pour rappel, mercredi, Papa Neymar a participé à un live sur Instagram, celui du journaliste Beto Saad. Il y a évoqué la carrière de son fils, le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Celui qui gère les intérêts de Neymar Jr a assuré que son fils était satisfait du PSG et de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Surtout il a déclaré que Neymar Jr était content d’être au PSG et ne songeait pas à un départ.