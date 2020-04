Le programme de la semaine de la PSG Watch Party

En cette période de confinement, le PSG propose à ses supporters les rediffusions de certains matches qui ont marqué l’histoire du club de la capitale. Et cette semaine, la PSG Watch Party proposera trois matches à revoir sur les différentes plateformes des Rouge et Bleu (PSG TV, Youtube, Facebook et Twitter).

Le mercredi 22 avril à 21h, les supporters Rouge et Bleu pourront revivre l’éclatante victoire du PSG sur la pelouse d’Anderlecht (5-0) lors de la phase de groupe de Ligue des champions 2013-2014. Un succès marqué par la prestation XXL de Zlatan Ibrahimović, auteur d’un quadruplé. Le vendredi 24 avril (21h), la finale de Coupe de France 2015 entre le PSG et l’AJ Auxerre sera au programme. Enfin, une autre finale de Coupe de France sera rediffusée le samedi 25 avril (21h), celle opposant le PSG à l’Olympique de Marseille en 2006.

Programme de la semaine de la PSG Watch Party