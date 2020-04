Le programme de la semaine de la PSG Watch Party

En cette période de confinement, le PSG propose à ses supporters les rediffusions de certains matches qui ont marqué l’histoire du club de la capitale. Et cette semaine, la PSG Watch Party proposera trois matches à revoir sur les différentes plateformes des Rouge et Bleu (PSG TV, Youtube, Facebook et Twitter).

Le mercredi 15 avril à 21 heures, les supporters parisiens pourront revivre l’écrasante victoire du PSG face à l’AS Monaco (7-1, 33ème journée de Ligue 1 2017-2018) offrant le titre de champion de France aux Parisiens. Le vendredi 17 avril (21h), la rencontre PSG / Porto de la saison 2004-2005 sera rediffusée. Enfin, le samedi 17 avril, la PSG Watch Party proposera la finale de Coupe de France 1982 entre le PSG et l’AS Saint-Etienne, remportée par les Parisiens aux tirs au but.

Programme de la semaine de la PSG Watch Party