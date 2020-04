Le Programme de la troisième semaine de la PSG Watch Party

En cette période de confinement, le PSG propose à ses fans de retrouver des matches mythiques de leur équipe de cœur grâce à sa #WatchParty. Contrairement aux deux semaines précédentes, il n’y aura pas de match tous les soirs. En cette troisième semaine, le PSG va proposer trois matches de légende sur ses canaux (PSG TV, application, twitter, Facebook et Youtube). Mercredi (21 h), le PSG va proposer la rediffusion de la plus large victoire du club en Coupe d’Europe, le 7-2 contre Rosenborg (5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions 1999-2000). Samedi, place à la finale de Coupe de la Ligue 2013-2014 remporté face à Lyon (2-1). Enfin dimanche soir, le Classico de la 33e journée de la saison 2003-2004 avec le magnifique but de Pedro Miguel Pauleta face à Fabien Barthez.

Le programme de la Watch Party

Mercredi 8 avril 2020 à 21h

Paris Saint-Germain – Rosenborg BK

UEFA Champions League 1999-2000 – Phase de poules – 5e journée du Groupe F

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle du Paris Saint-Germain

Samedi 10 avril 2020 à 21h

Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais

Coupe de la Ligue 2013-2014 – Finale

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle PSG, et sur les comptes officiels Twitter, Facebook et Youtube du Paris Saint-Germain.

Dimanche 11 avril 2020 à 21h

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

Ligue 1 2003-2004 – 33e journée

Diffusé sur PSG TV et l’application officielle PSG, et sur les comptes officiels Twitter, Facebook et Youtube du Paris Saint-Germain.