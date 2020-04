Le PSG désigné champion de France de handball ce mardi ?

Le rideau va-t-il tomber sur la Starligue huit journées avant son terme ? Selon L’Equipe, le comité directeur de la Ligue nationale de handball “doit décider ce mardi l’annulation de la fin de saison 2019-2020 dans ses Championnats de Lidl Starligue et de Proligue (D2).” Une décision conditionnée par l’impossibilité de prolonger les contrats au-delà du 30 juin.

Le classement définitif sera donc être celui de la 18e journée. Avec six points d’avance sur son dauphin, chacun est d’accord pour que le titre de champion de France soit attribué au PSG. Le club français aura donc un billet direct pour la Ligue des champions. Nantes, deuxième, pourrait demander une invitation pour participer à celle-ci. Sinon, ce sera la Ligue européenne pour les Nantais, en compagnie de Nîmes, Montpellier et Toulouse. Comme il n’y aura pas de relégation pour Tremblay et Créteil, les derniers, le championnat passera de 14 à 16, avec les montées de Cesson-Rennes et Limoges.

Quant à la Velux EHF Champions League en cours, le PSG pourrait se retrouver directement dans un Final Four avec Barcelone, Kiel et Veszprem. “Cette hypothèse apparaît aujourd’hui très vraisemblable“, écrit le quotidien sportif qui indique que ce Final Four pourrait se jouer avec les effectifs de la saison 2020-2021. Dans ce cas, Sander Sagosen, jouera ce Final Four avec…Kiel. L’Equipe explique enfin qu’un autre scénario est possible, respectant “davantage la logique sportive” : organiser des quarts de finale sur un match et sur le parquet de l’équipe la mieux placée “dans la semaine précédant le Final Four.“