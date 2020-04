Le PSG engagé : une plateforme d’appel aux dons lancée

Le PSG est un acteur engagé lors de cette crise sanitaire liée au Covid-19. Le club de la capitale a agi et continue d’agir. Le Paris Saint-Germain en appelle au peuple Rouge & Bleu afin d’aider ceux qui sont en première ligne.

Le communiqué du PSG

Face à la crise liée au coronavirus, le Paris Saint-Germain poursuit son engagement et mobilise la famille du Club pour apporter son soutien à ceux qui en ont le plus besoin. En ouvrant une plateforme d’appel aux dons aux objectifs ambitieux, le Paris Saint-Germain renforce l’élan de solidarité pour les soignants des hôpitaux de Paris et d’Ile-de-France, les bénévoles et bénéficiaires du Secours populaire français en Ile-de-France et en région et ceux d’Action contre la faim en France et à l’international.

En fonction du montant des dons récoltés le PSG pourra soutenir tout autre projet en lien avec la lutte contre l’épidémie de coronavirus, au travers de son Fonds de dotation.

Le Paris Saint-Germain a déjà fait un premier don de 100.000 euros au profit du Secours Populaire français et mis en vente 1500 exemplaires d’un maillot exceptionnel « Tous Unis » dont les revenus, 217.500 euros, seront intégralement reversés à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sous forme de dons en nature, pour offrir appui et réconfort aux soignants en première ligne face à la crise sanitaire.

Le Club appelle l’ensemble de la grande famille du Paris Saint-Germain à participer à cet élan de solidarité et à apporter son soutien. 5, 10, 15, 50 euros ou plus, chaque don compte !

Les fonds récoltés grâce à la générosité des donateurs seront mis à disposition de la Fondation Paris Saint-Germain pour financer des projets d’urgence parmi lesquels :

Soutien et réconfort aux 100 000 soignants de l’AP-HP à Paris et en Ile-de-France. Les fonds récoltés sur la plateforme s’ajouteront aux plus de 200.000 euros déjà récoltés par le Paris Saint-Germain grâce à la vente du maillot « Tous Unis ». Le Club remercie les 1500 donateurs en France et à l’international qui ont déjà participé.

Les dons seront consacrés aux besoins prioritaires des soignants – logements et transport, livraison de repas, équipement des salles de repos, matériel de communication… Le Paris Saint-Germain prépare également des initiatives de soutien dans la durée.

Soutien aux bénévoles du Secours populaire français et aux personnes les plus vulnérables à Paris et en Ile-de-France. Le Paris Saint-Germain, partenaire du Secours populaire français depuis plus de 10 ans à travers sa Fondation, a annoncé un don de 100 000 euros. Ces fonds s’ajouteront à ceux déposés sur la plateforme pour maintenir le lien social et une aide alimentaire auprès des plus fragiles – personnes âgées isolées et sans-abri, soutenir l’accompagnement et les loisirs éducatifs des enfants suivis par l’association et financer du matériel de protection sanitaire et d’hygiène pour les bénévoles qui agissent auprès des populations vulnérables. Soutien à Action contre la faim qui agit en France et à l’international auprès des populations les plus vulnérables. En réponse à la crise, Action contre la Faim renforce ses initiatives avec l’objectif de limiter la propagation du virus et l’impact de la pandémie sur les populations marginalisées : les personnes à la rue, les femmes et enfants victimes de violences intra familiales, les personnes étrangères en situation précaire.

Les fonds récoltés serviront à financer des kits d’hygiène et une aide alimentaire pour plus de 5000 personnes en difficulté en France et à protéger les équipes d’Action contre la faim en France et à l’international notamment en Afrique et au Moyen-Orient, afin qu’elles puissent continuer à agir et accompagner les populations en danger.

Le Paris Saint-Germain, conscient que son rôle dépasse largement les limites d’un terrain de football, annoncera dans les prochains jours de nouvelles initiatives pour affronter la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

Lien vers la campagne : https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-paris-saint-germain/collectes/psg-engage