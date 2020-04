Le PSG et ALL lancent la FIFA Home Gaming Cup

En cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19, le PSG et son partenaire All, Accor Live Limitless, ont lancé la première FIFA Home Gaming Cup, une compétition FIFA 2020 qui permettra de “resserrer les liens au sein de la communauté du Paris Saint-Germain.” Ainsi, les fans auront la possibilité de s’affronter en direct et le vainqueur hebdomadaire aura le privilège de se confronter, dans un match FIFA en direct, à un joueur parisien (Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Juan Bernat) et à la star parisienne FIFA, Daxe. Ce match sera retransmis sur “les différents médias du Paris Saint-Germain et en exclusivité sur les chaînes du Partenaire Premium Officiel du Club beIN SPORTS”, précise le club de la capitale dans un communiqué.

Le premier tournoi a déjà affiché complet ce week-end (5 avril), et trois autres sont au programme : le 11 avril, 18 avril et 25 avril. En plus d’un match face à un joueur du PSG et du spécialiste FIFA, Daxe, les vainqueurs de chaque tournoi bénéficieront de certaines récompenses :

2 billets pour un match du Paris Saint-Germain

Meet & Greet avec le joueur rencontré sur FIFA

Séjour de 2 nuits dans un hôtel à Paris, offert par Accor

Transport aérien/train

Produits Paris Saint-Germain dédicacés

Enfin, pour ceux qui ne gagneront pas l’un de ces lots “le Paris Saint-Germain et ALL, Accor Live Limitless, récompenseront chaque semaine le plus beau but du tournoi parmi ceux que les joueurs auront postés sur Twitter en utilisant le #WinatHome”, conclut le club de la capitale sur son site officiel. Pour s’inscrire aux tournois, cliquez ici.