Le PSG évalue la faisabilité d’une opération Milinkovic-Savic (GDS)

On ne sait si la saison suspendue depuis plus d’un mois reprendra, on ne sait pas quand se tiendra le prochain marché des transferts. Mais en cette période de confinement, on parle toute de même de mercato et du PSG, surtout à l’étranger. Il est notamment question de deux joueurs de la Lazio : le milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) et le joueur de couloir droit Adam Marusic (27 ans). Deux éléments de l’écurie Kezman.

Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport s’interroge sur les chances de voir Sergej Milinkovic-Savic sous le maillot de la Lazio la saison prochaine, alors que la crise économique s’installe et que le club est deuxième de la Serie A avec un pied en Ligue des champions. La réponse, tout est possible, tout est envisageable. Y compris une vente à deux clubs toujours intéressés : le Paris Saint Germain et Manchester United. Par des des contacts indirects le PSG a pris des informations ces dernières semaines pour évaluer la faisabilité d’une opération. Le (gourmand) président Lotito veut 100 millions d’euros dans un deal qui pourrait intégrer Adam Marusic. Chacun le sait, Leonardo est un grand admirateur de Sergej Milinkovic-Savic. Le directeur sportif avait failli réussir à le faire signer à Milan. Quant à Manchester United, il avait tenté l’été dernier de recruter SMS, en offrant 75M€ plus ses bonus. Sans succès.