Le PSG handball directement dans le Final Four de la Champions League

Face à la pandémie de Covid-19, le handball capitule. C’était dans les tuyaux depuis deux semaines, c’est désormais officiel. Ce vendredi, le comité exécutif de l’EHF a pris une série de décisions concernant la poursuite de la saison européenne de handball, concluant qu’aucun match ne pouvait avoir lieu en juin et qu’un certain nombre de compétitions devaient être soit reportées, soit annulées. La saison 2019/20 renaîtra brièvement en fin d’année avec un Final Four européen les 28 et 29 décembre à Cologne qui désignera le champion continental. Quatre clubs seront en lice pour le titre européen (les deux premiers des deux poules) : le PSG, le Barça, THW Kiel et Telekom Veszprém HC.