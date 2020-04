Le PSG livre par food truck 25.000 repas aux soignants

Engagé durant cette crise sanitaire liée au Covid-19, le PSG multiplie les actions. Ainsi, jusqu’à 1200 repas par jour, “préparés dans les cuisines du Parc des Princes, sont livrés gratuitement aux personnels de l’AP-HP avec le concours de 60 bénévoles de l’association Street Food en Mouvement dont les food trucks sont habituellement présents les soirs de match”, explique le Club dans un communiqué de presse. Depuis le début de la crise, sur ordre de Nasser Al-Khelaifi, le PSG met ses équipements à la disposition de ceux qui luttent contre la pandémie. L’opération a déjà permis de livrer plus de 5000 repas dans 7 hôpitaux proposés par l’AP-HP. “Le projet, financé grâce à la vente des 1500 maillots spéciaux TOUS UNIS, va notamment permettre de livrer 25.000 repas aux personnels des hôpitaux de l’AP-HP. Le solde des sommes collectées sera engagé dans la fourniture de matériel destinées à l’équipement des salles de repos des soignants“.

Autre information, Action contre la Faim a investi l’arrière du virage Boulogne. “Chaque jour, ils sont une dizaine à se relayer pour confectionner des kits d’hygiène pour les adultes et les enfants qui seront distribués parmi les populations les plus fragiles en France“. Pour rappel, une plateforme de dons a été lancée sur PSG.fr. Le Paris Saint-Germain invite chacun à participer à cet élan de solidarité. 5, 10, 15, 50 euros ou plus, chaque don compte !