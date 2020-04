Chacun le sait ici, le PSG est attentif à ses supporters et n’hésite pas à apporter son soutien quand il le peut. Sollicité via Twitter par Amélie pour son petit garçon Kériah, hospitalisé, le Paris Saint-Germain a contacté la maman. Un petit message a été adressé au garçon qui est attendu le plus rapidement possible au Parc des Princes. Nul doute qu’il y passera un moment de rêve.