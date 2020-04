Le PSG penserait remplacer Kurzawa par Alex Telles (Sport)

Le 30 juin (ou un plus tard à cause de la crise sanitaire actuelle), Layvin Kurzawa verra sont engagement au PSG prendre fin. Pour lui succéder, Leonardo aurait une idée afin de concurrencer Juan Bernat : Alex Telles (27 ans). C’est ce qu’affirme le journal catalan Sport puisque le FC Barcelone aurait dans le collimateur pour concurrencer Jordi Alba au poste de latéral gauche Layvin Kurzawa… et l’Italo-Brésilien du FC Porto sous contrat jusqu’en 2021, représenté par un certain Pini Zahavi. Alex Telles souhaite quitter le Portugal et aurait déjà une proposition de Chelsea en main. Son nom avait déjà été associé par le passé au PSG. Il est côté 40M€ par Transfertmarkt.