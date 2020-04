Le PSG pourrait retarder son investissement en défense et prolonger Thiago Silva (AS)

Désireux de poursuivre sa carrière au PSG, Thiago Silva (35 ans) pourrait bénéficier de la conjoncture économique et prolonger son contrat d’une année à Paris.

En effet, avec la crise sanitaire liée au Covid-19 qui provoque une crise économique, les perspectives changent. Investir massivement dans les mois à venir sur un défenseur central ne serait plus dans les plans du PSG et de Leonardo, affirme le média espagnol AS. Même si le capitaine est cher en salaire, le coût reste très inférieur à un recrutement. Une logique appliquée à Thiago Silva qui pourrait éventuellement concerner Layvin Kurzawa, ajoute le quotidien espagnol. Mais la priorité est tout de même de recruter sur les cotés et un joueur au milieu de terrain.