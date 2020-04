Le PSG pourrait signer pro Aouchiche et Kouassi et les prêter à Leeds (90Min)

C’est une information annoncée comme exclusive par 90Min, le média rapporte que le PSG pourrait signer professionnel Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi et prêter la paire talentueuse et convoitée de la génération 2002. Une option potentielle pour le prêt commun du milieu de terrain et du défenseur polyvalent de 17 ans désireux d’avoir du temps de jeu : Leeds United, club en passe de retrouver la Premier League. Une alternative qui n’est pas de l’ordre du hasard. Nasser al-Khelaifi est en pourparlers au nom de QSI avec le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, dans le cadre d’une reprise ou d’une prise de participation dans le club anglais. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sous les ordres de Marcelo Bielsa ? On n’est pas là, mais le média sportif y croit.