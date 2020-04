Le PSG présente ses condoléances aux proches d’Herbin et souhaite un bon anniversaire à Pauleta

Ancien joueur et entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Robert Herbin nous a quittés hier soir, à l’âge de 81 ans. Appelé le “Sphynx“, Herbin a été neuf fois champion de France, cinq fois comme joueur et quatre comme entraîneur. Le Stéphanois avait été six fois vainqueur de la coupe de France, trois fois comme coach, trois fois comme joueur. C’est donc un monument du football français qui disparaît.

Le Paris Saint-Germain a présenté “ses plus sincères condoléances à la famille de Robert Herbin, à ses proches et à l’ensemble du peuple vert” en réponse au tweet de l’ASSE sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, Pedro Pauleta, une autre légende du football, fête ses 47 ans. Le PSG n’est évidemment pas passé à côté.