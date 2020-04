Aix-les-Bains, Grenoble, puis Lyon cette saison, le tout jeune Ryad Talbi (génération 2004) ne cesse d’empiler les buts au fil de sa progression de club en club. Et cela ne passe pas inaperçu. Ainsi l’attaquant des U17 lyonnais est convoité. C’est ce que rapporte Loic Tanzi, le journaliste de RMC. “Le PSG, un club français et un club étranger ont ou vont faire une offre au joueur, encore sous convention. L’OL a déjà fait son offre”, lit-on via Twitter.