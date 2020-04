Le Sporting casse le prêt de Jesé Rodríguez

On ne sait si la saison reprendra alors que la pandémie de Covid-19 bloque toujours la société. Mais à priori, pour Jesé Rodríguez (27 ans) c’est déjà fini. Selon l’agence de presse espagnole EFE, le Sporting Portugal a fait savoir à l’attaquant qu’il ne compterait plus sur lui et qu’il pouvait retourner à Paris.

Quoiqu’il advienne en termes de compétitions, le club portugais entend d’ores et déjà penser à l’avenir et Jesé, prêté par le PSG, n’en fait pas partie. Il s’agît là d’une décision stratégique car le Sporting était plutôt satisfait de l’implication du Canarien (acheté 25M€ et sous contrat jusqu’en 2021) et de son niveau de forme (745 minutes de jeu et un but). Le document libérant Jesé doit encore être signé par les différentes parties, précise EFE. Hier, après avoir été confinés, les joueurs du Sporting ont repris des entraînements sous les ordres de Rubén Amorim.