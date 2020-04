Le vainqueur de la Ligue des Champions désigné après un final Four ?

Avec la pandémie du Coronavirus, toutes les compétitions de football ou presque sont stoppées, à juste titre. Mais toutes les instances souhaitent que les compétitions en cours aillent à leurs termes. Depuis plusieurs jours, l’UEFA planche sur la meilleure façon de terminer la Ligue des Champions et l’Europa League. Luis Rubiales – président de la Fédération espagnole de football – a donné une interview à Fox Sports Mexique dans laquelle il a expliqué que l’issue de l’UEFA Champions League 2019-2020 pourrait se décanter lors d’un Final Four comme c’est le cas en basket (Euroligue) et en Handball (EHF Velux Champions League).

“La fin de la Ligue des Champions ? Rien n’est exclu, que ce soit à huis clos ou non. Ce que nous devons faire, c’est trouver une solution saine. Tout le monde souhaite que le tournoi se termine, mais seulement si nous pouvons garantir que nous serons complètement protégés, indique Luis Rubiales dans des propos relayés par AS. Un final Four ? C’est une option parce que plus nous continuons comme ça, moins il y aura de dates disponibles. Il faut avoir de l’imagination. Nous recherchons tous des solutions et quand le moment sera venu, le comité exécutif votera avec les ligues. Tout sera voté.”