Leonardo a fait passer un message de fermeté au clan Mbappé selon AS

La presse sportive de Madrid avait envie de parler de Kylian Mbappé ce mercredi 22 avril 2020. Si Marca met à sa une l’opinion sur le sujet d’Yvan Le Mée devenu “agent star” en France par l’opération du Saint Esprit, AS lui préfère parler de la fermeté du PSG avec son jeune attaquant français.

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé sera dans un an en position de force s’il ne prolonge pas son contrat avec le PSG. Il pourra mettre la pression sur la direction parisienne avec la menace de partir libre l’été suivant. C’est un peu le pari du Real Madrid à l’horizon 2021. Jusqu’à présent, le clan Mbappé n’a pas souhaité véritablement discuter avec le club francilien. Mais il serait informé d’une chose désormais : selon le journal sportif AS, Leonardo leur a fait connaître sa position, il préfère le voir partir libre en 2022 plutôt que d’accepter une offre en 2021. La question Mbappé va au delà du sportif et de l’argent pour le PSG. Perdre sa star française serait un signal de faiblesse qui nuirait au projet global. Le message de fermeté de Leonardo, que le Real Madrid connait par l’intermédiaire de tierces personnes, est perçu comme une façon de mettre la pression pour obtenir la signature d’une prolongation de contrat. En tout cas, en Espagne, on sait que le PSG sait fermer la porte quand il le souhaite.

Pendant ce temps, confiné, Kylian Mbappé semble s’ennuyer…

L’avis d’Yvan Le Mée dans Marca : “Mbappé, dans un contexte normal, sans cet horrible virus et le problème économique qu’il crée, on aurait pu penser qu’il allait signer à Madrid cet été car il ne semble pas vouloir prolonger et il lui reste deux ans de contrat. Mais avec tout cela, il me semble impossible qu’un club dépense maintenant ce que Mbappé vaut. Parce que si Neymar vaut 222M€, Kylian en vaut 300. Il est plus jeune et tout aussi extraordinaire. Il va être le meilleur attaquant du monde et je pense qu’il va vouloir jouer pour le meilleur club du monde, le Real Madrid, où il y a l’une de ses idoles: Zidane.”