Leonardo prépare une offre de 22 millions d’euros pour Telles (A Bola)

Lors du prochain mercato, l’une des priorités du PSG sera de recruter des latéraux, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier arrivant en fin de contrat. Et pour renforcer son couloir gauche, le PSG pense à Alex Telles selon la presse brésilienne et française. Et selon les informations du quotidien sportif portugais – A Bola – Leonardo serait sur le point de passer à l’action. Le directeur sportif parisien devrait rapidement faire une offre de 22 millions d’euros aux dirigeants du FC Porto. Même s’il est estimé à 40 millions d’euros, le club portugais pourrait tout de même baisser ses exigences, sachant que le Brésilien (27 ans) est en fin de contrat dans un an, et que c’est la dernière fenêtre pour récupérer une somme conséquente pour Porto conclut A Bola.