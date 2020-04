Leonardo travaille activement sur le prochain mercato (J.Meynard)

Alors que le monde du football est à l’arrêt, certains de ses acteurs sont toujours actifs. Sur son compte twitter, Julien Maynard – journaliste de Téléfoot – indique que Leonardo ne chôme pas durant cette période de confinement. Le directeur sportif parisien travaille activement sur le prochain mercato des Rouge & Bleu. Plusieurs postes sont ciblés, avec en priorité le poste de latéral gauche (Kurzawa en fin de contrat) et en défense centrale (Thiago Silva en fin de contrat). Le journaliste explique enfin que les dossiers les plus chaud de Leonardo sont ceux des joueurs en fin de contrat, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Adil Aouchiche. Le cas de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter (70 millions d’euros) est aussi une priorité.