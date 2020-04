Lepetit : “Je pense que les autres championnats ne pourront pas reprendre”

Hier, Edouard Philippe, le Premier ministre, annonçait devant la représentation nationale que la saison sportive 2019/2020 était finie pour les sports collectifs, donc la Ligue 1. Une décision du gouvernement français d’arrêter le championnat et de prohiber les entraînements qui pourrait devenir curieuse si les championnats d’Allemagne ou d’Espagne reprenaient. Christophe Lepetit, chargé d’études au Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de Limoges, n’y croit pas. A ses yeux, aucun championnat ne reprendra. Et du coup l’économiste ne pense pas à un désavantage de la France par rapport aux autres ligues européennes. La crise économique sera sévère pour tout le monde.

“Je pense que les autres championnats ne pourront pas reprendre, quand bien même certains clament haut et fort qu’ils vont le faire, commente Lepetit dans Ouest France. Cette reprise est aléatoire, liée à l’évolution sanitaire. Cette situation dépasse les frontières et ne procurera pas de désavantage compétitif. Cet arrêt, c’est peut-être même un mal pour un bien. Il permet de se projeter sur la saison prochaine, la plus difficile à passer sur le plan économique. Il va permettre de savoir à partir de quand on peut rejouer. Tout le monde a besoin de savoir dans quelles conditions, quand et comment, on va pouvoir reprendre pour préparer cette saison prochaine.”