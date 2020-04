Les demandes de récusation déposées par al-Khelaïfi rejetées par la justice suisse

Très occupé depuis Doha par la crise sanitaire et économique qui touche le monde, Nasser al-Khelaïfi se dirige vers une victoire judiciaire en Suisse dans une affaire de droits télé de différentes Coupes du monde de football et Coupes des Confédérations, alors qu’il était sous le coup d’une procédure pénale depuis octobre 2017 pour “instigation à la gestion déloyale”.

Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi, patron du beIN Media Group, n’a pas obtenu la validation de ses trois demandes de récusation à l’encontre de deux procureurs fédéraux et une procureure fédérale assistante. La Cour des plaintes a rejeté officiellement ces demandes dans un arrêt rendu ce mercredi. Nasser Al-Khelaïfi avait regretté que “l’audience du 6 décembre 2019 ne lui avait pas laissé assez de temps pour aborder tous les points qu’il souhaitait” et que “les éléments de preuve à décharges offerts spontanément par la défense n’aient pas été pris en compte”. La Cour des plaintes n’a donc pas pris en compte ces objections. Sans plus de conséquences que cela pour NAK.