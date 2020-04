Les ministres des Sports des Länders envisagent une reprise de la Bundesliga

En France le Championnat ne reprendra pas d’ici septembre, le Premier ministre l’a annoncé ce mardi. En Allemagne la Bundesliga n’est pas forcément très loin de redémarrer.

En effet, les ministres des Sports des seize différents Länders allemands (SMK) envisagent dans un communiqué de presse une reprise mi-mai ou fin mai et à huis clos de la compétition domestique. Le souhait de reprendre de la Ligue allemande est estimée “justifiable”. Dans cette perspective “la Ligue allemande de football (DFL) doit mettre en place et imposer les mesures d’hygiène et les conditions médicales les plus strictes“, exigent les ministres. C’est désormais le gouvernement fédéral qui doit trancher. La chancelière Angela Merkel doit rencontrer les présidents des Länders jeudi à Berlin. Si l’Allemagne prenait une autre voie que la France, la situation deviendrait encore plus compliquée pour la Ligue 1.