Les Parisiens rentrés dans leurs pays ne devront pas effectuer une quarantaine à leur retour en France

C’était l’une des inquiétudes des supporters du PSG quand ils ont vu plusieurs joueurs de l’effectif parisien retourner dans leurs pays pour passer le confinement, pourront-ils revenir et devront-ils passer par une quarantaine avant de pouvoir pleinement revenir à l’entraînement ? Il y a quelques jours, on apprenait que Edinson Cavani (Uruguay), Keylor Navas (Costa Rica), Neymar et Thiago Silva (Brésil) pourront tous rentrer. À leur retour, ils n’auront pas à observer une période de quarantaine. En effet, l’AFP a contacté le Ministère de l’Intérieur à ce sujet et la réponse a été la suivante. “Il n’y a aucun problème pour revenir sur le territoire, quelle que soit la nationalité et la provenance et il n’y a pas de quarantaine obligatoire à ce stade.” Quand ils rentreront, les joueurs du PSG pourront donc revenir directement au Camp des Loges.