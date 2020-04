Les propositions du ministère des Sports pour la reprise

A compter du 11 mai, et si les conditions sanitaires lié au Covid-19 l’autorisent, la France doit entamer un déconfinement progressif. Cela vaut pour le monde du sport et la Ligue 1. RMC Sport, à partir d’un compte-rendu de réunion de travail qui s’est tenue vendredi dernier entre le ministère et les principaux acteurs du sport français, rapporte qu’il y a dans les tuyaux une “proposition d’une reprise des compétitions à huis clos pour les ligues professionnelles jusqu’à la fin de la saison”. On le sait depuis la dernière allocution du Président de la République, Emmanuel Macron, il n’y aura pas de grand rassemblement de public jusqu’à la mi-juillet. Mais au niveau du ministère on a un horizon : une “reprise d’activité normale des grands événements à partir du mois d’août” si les conditions le permettent alors.

Mais avant de reprendre à huis clos, il faudra se préparer. La “mise en place d’une doctrine sanitaire et médicale” a logiquement été évoquée dans cette perspective. Le ministère des Sports table sur plusieurs propositions, comme un “bilan médical de pré-reprise obligatoire” et une “adaptation par discipline sportive des règles sanitaires”.