Les rumeurs mercatos du jour : Un intérêt pour Pellegrini, Meunier tenté par Tottenham

En cette période de confinement, ce sont les rumeurs mercato qui occupent les journées des supporters de football. En fin de contrat le 30 juin – où plus précisément à la fin des compétitions – Thomas Meunier aimerait bien prolonger son contrat avec le PSG. Mais il n’a pas encore eu de nouvelle de ses dirigeants. Le latéral belge commence donc à se pencher sur d’autres pistes. Et selon les informations de l’Equipe, il “a eu l’occasion d’échanger avec José Mourinho, entraîneur de Tottenham.” Le coach portugais lui a expliqué qu‘il souhaitait l’avoir dans son effectif, et son message “a séduit” Meunier. “D’autres clubs ont pris des renseignements ou manifesté un intérêt” pour l’ancien de Bruges, comme l’Inter, le Borussia Dortmund et Naples. Le quotidien sportif conclut en expliquant que Thomas Meunier attendait toujours un geste de ses dirigeants.

De son côté, Sky Italia explique que le PSG suit le milieu de terrain de l’AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Leonardo le connaît très bien et est fan du joueur. De plus, sa clause libératoire de 30 millions d’euros (utilisable du 1er et 30 juillet) peut être payée en deux fois indique le média italien. Une bonne chose dans la crise financière actuelle.