Letterio Pino : “Leonardo est compétent, il fera ses évaluations concernant Icardi”

Elio Letterio Pino, en tant que consultant juridique de Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, est considéré comme un proche du couple. Interrogé sur l’avenir de l’attaquant argentin par le média napolitain Radio Marte, il a expliqué ne pas douter du choix à venir de Leonardo alors que le PSG peut lever l’option d’achat de 65M€. Letterio Pino voit donc Mauro Icardi poursuivre sa carrière à Paris.

“Qu’on le veuille ou non, Mauro marque toujours. Pour moi, c’est un joueur extraordinaire, il a toujours une marge de croissance de 30 à 40%. Le PSG ? Mauro a été très performant. Après, il n’a pas disputé les deux derniers matches de la Ligue des champions, c’est vrai. Mais le groupe du PSG est très fort. Si vous êtes sur le banc, c’est parce que Cavani joue, ou quelqu’un de ce niveau. On ne parle pas du dernier venu. Un footballeur de 27 ans avec cette moyenne statistique j’essaierais toujours de le garder. Leonardo est compétent, il fera ses évaluations sur le sujet, a commenté Letterio Pino sur les ondes. Naples ? Son agent c’est Wanda Nara, elle s’occupe de ses intérêts. Je connais bien Mauro, il est un peu comme mon fils. Il a toujours aimé l’idée de Naples. Il y a eu une controverse dans le passé avec Maradona, mais il connaît bien son histoire et sait que Naples est la ville de son idole, car il est l’idole de tous les Argentins.”