L’Euro féminin reporté à l’été 2022

La pandémie du Covid-19 a de nombreuses répercussions sur l’organisation des compétitions dans le monde du sport. Initialement prévu lors de l’été 2021, l’Euro féminin a été officiellement reporté à 2022, comme l’a précisé l’UEFA sur son site internet. L’Euro féminin se déroulera ainsi du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. Un report qui s’explique par le décalage de l’Euro masculin à l’été 2021. “En déplaçant l’EURO féminin de l’UEFA à l’année suivante, nous nous assurons que notre compétition phare pour les équipes nationales féminines sera le seul tournoi majeur de football de l’été, ce qui lui donnera toute l’attention qu’il mérite.”, précise l’instance européenne dans un communiqué.

De son côté, le président de l’UEFA – Aleksander Čeferin – s’est exprimé sur ce report de l’Euro féminin. “Lorsque nous avons dû prendre une décision urgente sur le report de l’UEFA EURO 2020, nous avons toujours eu en tête l’impact sur l’EURO 2021 féminin de l’UEFA. Nous avons soigneusement examiné toutes les options, avec notre engagement en faveur de la croissance du football féminin au premier plan de notre réflexion (…) La famille du football a une fois de plus fait preuve d’unité et nous sommes maintenant non seulement en mesure d’espérer un été européen du football en 2021, mais aussi en 2022.”