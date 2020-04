Lizarazu : “La qualification en quarts de finale de C1 est un premier déclic psychologique”

Après trois échecs en huitièmes de finale de Ligue des champions, le PSG s’était qualifié en quarts de finale de C1 – avant le début du confinement – suite à sa double confrontation face au Borussia Dortmund (3-2 score cumulé). Un match retour notamment marqué par une belle prestation collective des joueurs parisiens. Sur lequipe.fr, Bixente Lizarazu a estimé que cette qualification pouvait être considérée comme “un premier déclic psychologique” pour les Parisiens. Cependant, il doute encore de la capacité des Rouge et Bleu à maintenir “un certain niveau d’agressivité” durant toute la compétition.

“Ils ont passé cette fameuse étape du huitième de finale. Je pense que c’est un peu un premier déclic psychologique, même si pour moi le vrai déclic est de passer le cap des quarts de finale. C’était la première étape, c’est une bonne chose mais je me pose toujours des questions sur la capacité à maintenir un certain niveau d’agressivité et de concentration sur toute la compétition. C’est une équipe qui est très talentueuse et technique mais qui n’aime pas trop souffrir, défendre et avoir un opposition. En Ligue des champions, t’as quand même des oppositions sérieuses que tu n’as pas en championnat, donc tu ne peux pas te préparer à ça.”