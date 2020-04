Lizarazu propose d’enchaîner les deux saisons et un Final 8 en Ligue des champions

Se lancer dans quatre semaines de préparation pour finir la saison, puis arrêter pour vite reprendre avec une nouvelle saison, cela ne semble pas très opportun aux yeux de Bixente Lizarazu, pas convaincu par le calendrier pensé par la Ligue de football professionnel.

Pour l’ancien international tricolore devenu consultant, il vaudrait mieux “faire en sorte que les joueurs se préparent pendant cinq semaines, terminent l’exercice en cours sur un mois et demi, puis poursuivent la saison d’après dans la foulée. Car si derrière la reprise, tu remets un break d’un mois en août, le corps des joueurs ne va plus rien comprendre. Je suis partisan de trouver un juste compromis entre l’efficacité et le respect de l’intégrité physique des joueurs. On ne peut pas leur faire faire n’importe quoi.” C’est ce qu’il explique au Figaro. “Qui dit situation exceptionnelle, dit effort exceptionnel, ajoute le Basque. La priorité, c’est l’intégrité physique des joueurs. La personne qui m’explique que les gars se sont entraînés et qu’en deux semaines ils peuvent rejouer, je dis non. Il faut éviter la casse.”

Interrogé sur le meilleur moyen de finir la Ligue des champions suspendue au milieu des huitièmes de finale retour, Bixente Lizarazu opte pour un final 8. “Pourquoi pas un tournoi final à huit équipes sur une semaine et des matchs secs, ça me semble impossible de reprendre sur un format classique”, juge-t-il dans le quotidien.