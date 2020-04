L’objectif se confirme : disputer la finale de la Champions League le 29 août

L’année 2020 est particulière pour le PSG. En effet, le club de la capitale, né en 1970, fête en août ses 50 ans. Et pour l’occasion, les dirigeants du club désirent marquer le coup. Initialement, une grande fête devait se tenir le samedi 29 août prochain au Parc des Princes. L’idée était de faire un “All Star Game” en la présence de tous les anciens joueurs et entraîneurs. Un concert devait également être au programme. Oui mais voilà, un coronavirus est passé par là et tout est chamboulé.

Désormais, quand on pense au samedi 29 août 2020, c’est pour imaginer une finale de la Champions League initialement prévue le 30 mai. Car la tendance se confirme. L’UEFA espère que la finale de sa compétition phare pourra se jouer fin août au stade olympique Atatürk d’Istanbul. C’est ce qu’a déclaré jeudi à l’Associated Press une personne proche du dossier. Jouer fin juillet les derniers huitièmes de finale de la Champions League puis les derniers tours en août, telle est l’idée. Toute planification de reprise des compétitions n’est encore qu’aspiratoire, bien entendu, car la pandémie de Covid-19 est toujours là.