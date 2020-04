Lopez (LOSC) : “En jouant un match tous les trois jours, ce n’est pas insurmontable”

Malgré cette période de confinement, les instances du football imaginent différentes dates de reprises, qui dépendront de l’évolution de la crise sanitaire. De son côté, l’UEFA a fixé comme date butoir le 3 août afin de terminer les différents championnats ainsi que les coupes nationales. Interrogé par Le Monde, le président du LOSC – Gérard Lopez – estime qu’une fin de championnat vers début août serait faisable à condition d’enchaîner les matches tous les trois jours.

“Une date butoir au 3 août a été mise en place pour terminer les compétitions françaises. Entre la Ligue 1, les play-off, les deux coupes, ça représente 17 dates. On a donc besoin de six semaines, ce qui nous amène à une reprise mi-juin, en sachant qu’environ trois semaines de préparation physique préalable sont nécessaires, a indiqué Gérard Lopez. En jouant un match tous les trois jours, pas loin du rythme d’une équipe qui joue la Coupe d’Europe l’hiver, ce n’est pas insurmontable.” Pour rappel, le PSG est encore en lice sur tous les tableaux : Onze matches de Ligue 1, deux finales de coupes nationales et un quart de finale de Ligue des champions.